شاهد فرحة نيمار الجنونية بهدف لم يحتسب

خسر سانتوس على أرضه أمام بورتو أليغري (1-2) الأربعاء، ولم يُسجل نيمار أي هدف. لكن البرازيلي ظن أنه عادل النتيجة في الدقائق الأخيرة، بل احتفل بهدفه قبل أن يُفسد عليه الحكم لحظته.

لم يُقدم نيمار لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، الذي لعب أساسيا مساهمة حاسمة، وحتى الهدف الذي سجله في الوقت بدل الضائع لم يحتسب.

استغل نيمار كرةً مُشتتة بشكل سيئ في منطقة جزاء الخصم، فسدد كرة رائعة من مسافة بعيدة أبعدها حارس مرمى إنترناسيونال بصعوبة إلى القائم، وتوجهت الكرة نحو المرمى ودون انتظار نهاية المباراة، انطلق هداف السيليساو التاريخي (79 هدفا) يركض فرحا.

حتى إن نيمار انزلق على ركبتيه، ظنا منه أنه سجل هدف التعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة من المباراة. ولا يزال عمود الركنية الذي حطمه البرازيلي البالغ من العمر (33 عاما) يذكره بذلك.

تقنية الفيديو تثبت صحة قرار الحكم، نيمار وسانتوس في ورطة

لكن الحكم لم يحتسب الهدف، إذ سارع حارس مرمى الفريق المنافس لمنع الكرة من تجاوز خط المرمى بشكل كامل ورغم صراخ نيمار وعدم فهمه، لم يُغير الحكم رأيه.

وفي حين أن التعادل كان سيُبقي سانتوس بعيدا عن منطقة الهبوط، فإن الهزيمة في ملعب أوربانو كالديرا أسقطت سانتوس إلى المركز الـ17 المخيب للآمال بعد 15 مباراة.

في المقابل، استقر رصيد نيمار عند هدف واحد فقط في 7 مباريات بالدوري منذ أبريل/نيسان الماضي، وهذا ليس كافيا لنجم أثار ترقبا واسعا لعودته إلى ناديه الشباب، بحسب تقارير.