شاهد.. ناد هولندي يستعين بطائرة مروحية لتقديم لاعبيه الجدد

قدّم نادي فينورد المنافس في الدوري الهولندي لكرة القدم صفقاته الصيفية الجديدة لجماهير الفريق بطريقة مبهرة وغير مسبوقة.

ونظّم فينورد يوما مفتوحا لجماهيره في ملعبه الشهير دي كويب اتسم بأجواء احتفالية بالكامل من حيث المدرّجات الممتلئة والموسيقى العالية إلى جانب مفاجآت عديدة أخرى.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو لطائرة مروحية (هيلوكابتر) تحمل شعار النادي وهي تحلق فوق الملعب، قبل أن تهبط ببطء في وسط المستطيل الأخضر.

وكان على متن الطائرة المروحية لاعبو النادي الجُدد الذين تم استقبالهم من الجماهير بالترحيب والحار والتصفيق وفي أجواء مثيرة للغاية.

وخرج من الطائرة غاوسوي ديارا، لوتشيانو فالينتي، سِم ستاين، بالإضافة إلى أحدث الوافدين للنادي وهو البرتغالي غونزالو بورغيس.

ودخل الرباعي إلى الملعب بطريقة سينمائية أشعلت حماسة الجماهير التي عاشت بلا شك لحظة لا تُنسى وفق وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأكد موقع "فوتبول زون" (Voetbalzone) الهولندي أن تقديم بورغيس بالذات كان مفاجئا جدا للجماهير، لأن النادي لم يسرّب من الأساس أي أخبار مسبقة تُفيد باجتيازه الفحص الطبي، علما بأن الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو تحدّث عن قرب إتمام الصفقة.

وعليه لم تتوقع الجماهير أن فينورد قد أتم الصفقة بشكل نهائي في ظرف وقت قصير، إذ دفع الفريق الهولندي 9 ملايين يورو لبورتو البرتغالي قابلة للزيادة إلى 11 مليونا بإضافة مليونَي يورو كحوافز ومكافآت.