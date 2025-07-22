الجزيرة ترصد الأوضاع في مناطق الاشتباكات في السويداء بعد وقف إطلاق النار

حرائق ودمار وطرقات خالية وبلدات مهجورة، هذا بعض ما خلفته الاشتباكات في السويداء. وأعداد القتلى والجرحى والمفقودين بالمئات وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فضلا عن آلاف المعتقلين والمفقودين.

بعد وقف إطلاق النار في السويداء، ظهرت آثار الاشتباكات واضحة على الأوضاع الأمنية والإنسانية بالمحافظة، وأظهرت مشاهد من داخل مناطق الاشتباكات حجم الأضرار التي خلفها القتال. نجحت إجراءات الحكومة في وقف الاشتباكات رغم الخروقات المحدودة، لكنّ المشهد لا يزال شديد التعقيد والاحتقان، والمخاوف متزايدة في ظل التدخلات الإسرائيلية التي لم تعد تخفي أطماعها. مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد تجول في هذه المناطق وقد نقل الصورة من هناك.