أطلقت جمعية “برج اللقلق” للعمل المجتمعي في القدس المحتلة مخيما صيفيا تحت عنوان “عيش القدس”، بمشاركة أكثر من 500 طفل وطفلة من مختلف ضواحي المدينة.

وقال مدير الجمعية منتصر ادكيدك للجزيرة نت إن المخيم لا يقتصر على الترفيه، بل يسعى لبناء شخصية الطفل المقدسي وتمكينه من مواجهة التحديات اليومية في القدس المحتلة، كما يعزز المخيم الوجود البشري الفلسطيني في البلدة القديمة، مما يتيح للعائلات السير في أزقتها برفقة أطفالهم.

وأضاف ادكيدك أن جميع فعاليات وأنشطة المخيم مجانية بالكامل، وتضم زوايا متنوعة تشمل ألعاب الواقع الافتراضي (في آر)، وورش الفنون، وتنمية المهارات الحياتية، إلى جانب أنشطة رياضية وتحليل وتفسير أفلام تعليمية تُعرض ضمن البرنامج.

ويُعد هذا المخيم، الموجه للأطفال من عمر 6 إلى 14 عامًا، جزءا من برنامج "العب وتعلم"، الذي يُنفذ بالشراكة مع أكثر من 14 ناديًا ومؤسسة مجتمعية ورياضية في المدينة، ويوفر أنشطة ترفيهية وتعليمية لأكثر من 1200 طفل مقدسي، وفقا لادكيدك.