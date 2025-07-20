إسرائيل تنزع صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي وتنقلها لمجلس استيطاني

قررت إسرائيل سحب صلاحيات متعلقة بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، من بلدية الخليل ووزارة الأوقاف، ونقلها إلى المجلس الديني بمستوطنة كريات أربع شرقي المدينة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها تغييرات كبيرة في المسجد منذ مذبحة الحرم الإبراهيمي، التي نفذها المستوطن باروخ غولدشتاين عام 1994 التي دفعت لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا بين اليهود والمسلمين.

تقرير: محمد الأطرش