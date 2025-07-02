شاهد.. أسرع إرسال في تاريخ بطولة ويمبلدون للتنس

حطّم الفرنسي جيوفاني إمبيتش بيريكار الرقم القياسي لأقوى إرسال في تاريخ بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الكبرى في عالم الكرة الصفراء.

وخلال المباراة التي فاز بها الأميركي تايلور فريتز على بيريكار بـ3 مجموعات لمجموعتين، حقق الشاب بيريكار (20 عاما) أسرع إرسال في تاريخ البطولة التي تُقام على الملاعب العشبية، بسرعة بلغت 153 ميلا في الساعة (246 كيلو مترا) وذلك في الشوط الافتتاحي من المجموعة الأولى.

وتجاوز بيريكار الرقم الذي كان بحوزة الأميركي تايلور دينت والذي يحمله منذ عام 2010، إذ بلغت سرعة إرساله حينها 238 كيلو مترا في الساعة.

وبدأ بيريكار المباراة بإرسال بلغت سرعته 239 كلم/ساعة ليسجّل رقما قياسيا جديدا، وفي الإرسال التالي وصلت سرعته إلى 235 كلم/ساعة.

وعندما وصلت نتيجة الشوط الأول إلى 30-0 لصالحه، أرسل بيريكار الكرة بسرعة 246 كلم/ساعة محققا رقما قياسيا جديدا مرة أخرى، لكن اللافت أن اللاعب لم يستغل ذلك إذ لم يفز بالنقطة.

وتمكّن فريتز من رد الإرسال بضربة أمامية موازية للخط وحافظ على الكرة في اللعب، وبعد تبادل الضربات من الجانبين حسم الأميركي النقطة لمصلحته.