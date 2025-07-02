شاهد.. قميص برشلونة رقم "10" باسم لامين جمال

انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل تظهر قميص برشلونة الجديد الذي يرتديه لاعبوه في موسم 2025-2026.

ومن بين القمصان التي لاقت رواجا كبيرا بعد الإعلان عن بدء بيع القمصان الجديدة كان القميص رقم "10" والذي انتقل من أنسو فاتي المنتقل إلى موناكو الفرنسي للنجم الشاب لامين جمال.

وكشف البرسا -في وقت سابق- أن لامين جمال، سيرتدي القميص الأيقوني ابتداء من موسم 2025-2026.

واصطف مشجعو برشلونة منذ الصباح الباكر خارج المتجر الرسمي للفريق، لشراء القميص الجديد والذي من المتوقع أن يحقق مبيعات جيدة، ويعود الفضل بذلك إلى تغيير رقم لامين جمال.