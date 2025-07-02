كيف فرض الريال أسلوبه على اليوفي وتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية؟

فاز ريال مدريد الإسباني على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد حاجزا مكانه في ربع النهائي، فكيف فرض الملكي أسلوبه على “السيدة العجوز” وتأهل؟

سجل غونزالو غارسيا (21 عاما) هدفا في الشوط الثاني ليقود ريال مدريد للفوز 1-0 على يوفنتوس والتقدم لدور الثمانية لكأس العالم للأندية لكرة القدم الثلاثاء.

ومنح غارسيا التقدم لريال مدريد في المباراة الأولى ضد الهلال السعودي (1-1)، وصنع هدفين في الشوط الأول من الثانية أمام باتشوكا المكسيكي (3-1) قبل أن يسجل الهدف الثالث في المباراة الثالثة ضد سالزبورغ النمسوي (3-0).

ويلتقي ريال مدريد في ربع النهائي مع بوروسيا دورتموند الألماني أو مونتيري المكسيكي، اللذين يلتقيان صباح اليوم الأربعاء على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم في أتلانتا.

قراءة فنية من المحلل الرياضي عادل خلو عن المباراة يقربنا أكثر من فهم سر تفوق الملكي على "البيانكونيري".