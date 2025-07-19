شاهد.. تدريبات ملاكمة للاعبي ليفربول استعدادا للموسم الجديد

يستعد ليفربول بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم لبدء منافسات الموسم الكروي الجديد 2025-2026 بأساليب غير تقليدية من التدريبات.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه عدد من اللاعبين خلال جلسة ملاكمة باستخدام عصي السباحة تحت إشراف المسؤول عن الأداء البدني كونال مورتي والمدرّب البدني الرئيسي روبن بيترز.

واصطّف اللاعبون، من بينهم القائد فيرجل فان دايك، والوافد الجديد فلوريان فيرتز، لمواجهة أحد المدربين الذي حمل عصيّ السباحة في يديه، ليقوم اللاعبون بتوجيه لكمات نحوها ثم يتوجب عليهم الانحناء وتفادي حركات المدرب الهجومية.

كما تدرب اللاعبون أيضا على كيفية حماية الكرة إذ دخل الثنائي إبراهيما كوناتي وكودي غاكبو في منافسة قوية داخل مساحة صغيرة.

ويسافر ليفربول إلى هونغ كونغ يوم الاثنين المقبل إيذانا بانطلاق جولته الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد والتي تشمل اليابان.

ومن المقرّر أن يخوض بطل الدوري الإنجليزي عدة مباريات ودية في جولته الآسيوية أبرزها ضد ميلان الإيطالي ويوكوهاما مارينوس يومي 26 و30 يوليو/تموز الجاري.

وبعد العودة من اليابان سيخوض ليفربول مباراتين متتاليتين ضد أتلتيك بلباو الإسباني على ملعب أنفيلد في الرابع من أغسطس/آب المقبل.

وستكون المباراة ضد بلباو هي الأخيرة لليفربول قبل بدايته الرسمية للموسم الجديد، الذي يقصّ شريط مبارياته فيه ضد كريستال بالاس في العاشر من أغسطس/آب 2025 بكأس درع المجتمع (السوبر الإنجليزي) بعدها سيستضيف بورنموث يوم 15 من الشهر نفسه في الجولة الأولى من "البريميرليغ".

يُذكر أن ليفربول خاض مباراة ودية يوم الأحد الماضي ضد بريستون وفاز بها 3-1، وكانت الأولى للريدز بعد وفاة لاعبه البرتغالي ديوغو جوتا.