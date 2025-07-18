نتنياهو يؤكد إستراتيجية إسرائيل القائمة على "القوة" لتكريس هيمنتها الإقليمية

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية حديثه للإسرائيليين حول قصف دمشق، مؤكدا أن وقف إطلاق النار في سوريا تحقق عبر القوة العسكرية.

وأكد نتنياهو أن "القوة" تشكل جوهر الإستراتيجية الإسرائيلية لتطبيق مقولة "تحقيق السلام عن طريق القوة" دون قيود قانونية دولية. وتستمر إسرائيل في ممارساتها عبر جبهات متعددة في غزة وسوريا ولبنان، بهدف تكريس نفسها كقوة عظمى إقليمية وتفتيت المشاريع المقاوِمة لهيمنتها. تقرير: فوزي بشرى

المصدر: الجزيرة