قوات الاحتلال تصادر أراضي فلسطينية واسعة في الضفة الغربية

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 2360 دونما من أراضي قرية رابا (جنوب شرق جنين في الضفة الغربية) لصالح التوسع الاستيطاني.

واستخدمت القوات القنابل الغازية لقمع المواطنين الفلسطينيين وإبعادهم عن المنطقة، بينما أمّنت حركة المستوطنين لإنشاء بؤر استيطانية جديدة.

تأتي هذه المصادرة ضمن تصعيد متواصل في عمليات الاقتحام والاعتداءات الاستيطانية، مع توقعات بمصادرة عشرات آلاف الدونمات الإضافية مستقبلا لصالح النقاط العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

تقرير: ليث جعار