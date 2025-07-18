شاهد.. نيمار يتلاعب بابنه دافي لوكا

في ملعب فريق سانتوس التدريبي، حوّل نجم كرة القدم البرازيلي نيمار لحظة ما بعد التدريب إلى مواجهة حماسية بينه وبين ابنه الأكبر دافي لوكا.

نيمار، المعروف عالميا بموهبته ومهاراته المذهلة في اللعب بالقدمين، لم يتردد في مراوغة ابنه عدة مرات وقام بتدخل انزلاقي لاستعادة الكرة، وسط ضحكات وتصفيق حار من الجمهور.

ولاقى الفيديو صدىً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد كثيرون بمزيج نيمار بين الأبوة والتوجيه الكروي.

وبينما يواصل نيمار رحلته لاستعادة لياقته البدنية، تُقدم لحظات كهذه لمحة عن شغفه وشخصيته التي تُميزه داخل الملعب وخارجه.

ورزق نيمار وزوجته دانتاس بطفلهما دافي لوكا دا سيلفا سانتوس في 24 أغسطس/آب 2011.

انضم دافي لوكا إلى والده في ملعب كرة القدم عدة مرات، بما في ذلك عندما فاز نيمار بكأس ملك إسبانيا مع برشلونة في عام 2017.

كما ظهر في الملعب بعد فوز البرازيل بالميدالية الذهبية في كرة القدم في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو.