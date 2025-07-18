تزاحم الغزيين للحصول على وجبة طعام مع بلوغ الجوع ذروته

بثت الجزيرة صورا تظهر تزاحم عشرات من النساء والأطفال في قطاع غزة للحصول على وجبة طعام في ظل استخدام إسرائيل سياسة التجويع سلاحا في الحرب غير المسبوقة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أعدادا غير مسبوقة من المواطنين المجوعين من كافة الأعمار تصل الى أقسام الطوارئ في حالات إجهاد وإعياء شديدين.

وحذرت الوزارة من أن مئات من الذين نحلت أجسادهم سيكونون عرضة للموت المحتم نتيجة الجوع وعدم قدرة أجسادهم على الصمود.