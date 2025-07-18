إعلام إسرائيلي: جنود يقتلون أنفسهم واستقالات تهز حكومة نتنياهو

تناول الإعلام الإسرائيلي ارتفاع حالات الانتحار في صفوف جنود جيش الاحتلال بسبب الحرب الطويلة وغير المسبوقة على قطاع غزة.

كما تناول أيضا الأزمة التي تواجهها حكومة بنيامين نتنياهو بعد استقالة وزراء بسبب عدم إقرار قانون يعفي اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

وكذلك، أفرد مساحة لتطورات الوضع في سوريا بعد القصف الإسرائيلي على العاصمة دمشق ومحافظة السويداء وغيرها من المناطق بحجة "حماية الدروز".