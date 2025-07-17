مجموعة لاهاي تتخذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل وتحظر توريد الأسلحة

وفت “مجموعة لاهاي لدعم فلسطين” بوعدها باتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل، إذ ألزمت نفسها بحظر توفير ونقل الأسلحة والذخائر والوقود الحربي لإسرائيل.

وتشمل الإجراءات رفض استقبال السفن الناقلة في موانئها وملاحقة إسرائيل قضائيا محليا ودوليا على انتهاكاتها.

ووقعت 12 دولة على بيان التعهدات، ويبقى البيان مفتوحا للتوقيع حتى 20 سبتمبر/أيلول المقبل، مع توقع انضمام المزيد من الدول.

تقرير: مراد هاشم