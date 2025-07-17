شاهد.. طائرات الاحتلال تدمر مدرسة للنازحين بمخيم البريج

قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية مدرسة “أبو حلو” للنازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، محدثة دمارا كبيرا في المكان.

المصدر: الجزيرة