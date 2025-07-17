تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
الآن
اعرض المزيد
حرب إسرائيل وإيران
سوريا الجديدة
طوفان الأقصى
الأزمة السودانية
حرب أوكرانيا
أفريقيا
أبعاد
رياضة
مقالات
بيئة
اقتصاد
ثقافة
فيديو
المزيد
اعرض المزيد
سفر
صحة
سياسة
تكنولوجيا
مدونات
الموسوعة
تراث
فن
علوم
أسلوب حياة
معمّقة
القدس
أسرة
منوعات
حريات
دراسات
إذاعة
بالصور
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
Navigation menu
caret-left
فلسطين
نتنياهو
المقاطعة
تاريخ فلسطين
7 أكتوبر
"فلسطين 2"
"إف-35"
caret-right
play video
play video
مدة الفيديو 00 دقيقة 23 ثانية
play-arrow
00:23
شاهد.. طائرات الاحتلال تدمر مدرسة للنازحين بمخيم البريج
قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية مدرسة “أبو حلو” للنازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، محدثة دمارا كبيرا في المكان.
17/7/2025
-
|
آخر تحديث:
21:04 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة