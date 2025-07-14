شاهد.. مهارات التسجيل من زاوية شبه مستحيلة

دخل لاعبو سانتوس البرازيلي بقيادة النجم نيمار في تحد صعب من خلال محاولة تسجيل هدف من زاوية شبه مستحيلة.

وخلال تدريبات الفريق البرازيلي، حاول اللاعبون تسديدة الكرة بطريقة ما من الخط الجانبي الموازي لقائم المرمى.

ومن أول محاولة له نجح نيمار اللاعب السابق لبرشلونة وسان جيرمان في التسجيل واحتفل بطريقة حماسية أمام زملائه.

كما تمكن اللاعب روبسون جونيور من التسجيل بحركة فنية رائعة، بينما وجد آخرون صعوبة في تحقيق هدفهم من الزاوية نفسها.