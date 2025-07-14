الدفاع المدني السوري يعلن السيطرة على الحرائق في غابات ريف اللاذقية

تواصل فرق إطفاء محلية ودولية عمليات إخماد بؤر النار التي تتجدد بفعل الرياح في مناطق عدة في غابات ريف اللاذقية.

حيث وصلت تباعا فرق قطرية وأردنية وعراقية وتركية لمساندة الدفاع المدني السوري. تجمعهم غرفة عمليات واحدة لتنسيق الجهود على الأرض وفي الجو وهو ما ساهم في تراجع الحرائق وانحسارها حسب غرفة العمليات. مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام كان في المكان والتقى عددا من أفراد الدعم والمساندة ونقل الصورة من هناك.