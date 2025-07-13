شاهد.. ميسي يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة بالدوري الأميركي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (قائد إنتر ميامي) هدفا مبهرا خلال مباراة فريقه ضد ناشفل في الدوري الأميركي لكرة القدم، عبر ركلة حرة مباشرة مخادعة.

وانبرى ميسي (38 عاما) لتسديد الركلة الحرة في الدقيقة 17، ونجح في ترجمتها إلى هدف التقدم، بعدما سدد الكرة بطريقة زاحفة على يمين حارس مرمى ناشفل.

ونجح الفريق الضيف في تعديل النتيجة مع بداية الشوط الثاني عن طريق هاني مختار، لكن ميسي أعاد التقدّم لفريقه في الدقيقة 62 مستغلا خطأ جو ويليس حارس ناشفل في تمرير الكرة.

ورفع ميسي، رصيده من الأهداف إلى 10 في المباريات الخمس الأخيرة لإنتر ميامي في الدوري الأميركي، ورصيده الإجمالي في البطولة هذا الموسم إلى 16 هدفا، ليتصدر قائمة الهدافين بالشراكة مع سام سوريدج لاعب ناشفل.

ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس في جدول ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأميركي برصيد 38 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر فيلادلفيا، علما بأن فريق ميسي يملك 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.