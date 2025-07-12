قطر ترسل مساعدات جوية وبرية للمشاركة في إخماد حرائق سوريا

وصلت أول طائرة ضمن جسر جوي يضم 6 طائرات قطرية إلى سوريا. كما أرسلت قطر فرق إطفاء ومساعدات برية وجوية للمشاركة في إخماد النيران في غابات الساحل بريف اللاذقية وكسب قرب الحدود مع تركيا.

وأشارت تقديرات رسمية إلى أن الحرائق تسببت حتى الآن في تدمير ما لا يقل عن 15 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، في واحدة من أكبر موجات الحرائق التي يشهدها الساحل السوري منذ سنوات.

