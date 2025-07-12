شاهد.. نيمار يرسم البسمة على وجه طفل يعاني من مرض خطير

رسم نيمار نجم فريق سانتوس البرازيلي لكرة القدم البسمة على الطفل فيسنتي البالغ من العمر 10 سنوات قبل مباراة فريقه الودية ضد ديسبورتيفا فيروفياريا (3-1) في كارياسيكا.

ونشر حساب سانتوس الرسمي على إنستغرام فيديو يظهر نيمار وهو يتفاعل مع الصبي الذي كان على كرسي متحرك، كما أهدى النجم البرازيلي قميصه الخاص الموقّع وقبعة تحمل شعار سانتوس.

ويُعاني فينسينتي من مرض تنكسي نادر (Degenerative disease)، لكن رغم كل التحديات حقّق الطفل الصغير أحد أحلامه بلقاء نجمه المفضل الذي سيبقى محفورا في ذاكرته.