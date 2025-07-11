شاهد.. صلاح ولاعبو ليفربول حزينون على زميلهم جوتا

شارك النجم المصري محمد صلاح مع زملائه في فريق ليفربول -الجمعة- بتقديم العزاء لعائلة ديوغو جوتا في النصب التذكاري المقام في ملعب أنفيلد.

وسافر عدد من لاعبي ليفربول وأعضاء مجلس إدارة النادي إلى مسقط رأس جوتا في جوندومار بالبرتغال لحضور جنازته، وكان فيرجيل فان ديك وجو غوميز وداروين نونيز من بين ممثلي النادي إلى جانب المدرب أرن سلوت.

وشوهد النجم المصري صلاح حزينا إلى جانب زملائه في الريدز الذي دخل في حالة من الحداد في أعقاب الوفاة المأساوية لمهاجمه الأسبوع الماضي، حيث قام برحلة في الطريق البري إلى إنجلترا للانضمام إلى زملائه في الفريق والبدء في الاستعدادات لموسم 2025-2026.

ولقي جوتا (28 عاما) وشقيقه شقيقه أندريه سيلفا (25 عاما) حتفهما في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي عندما انفجر إطار سيارتهما أثناء تجاوزهما على الطريق السريع في زامورا شمال إسبانيا.

وسيكرم ليفربول (بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم) مهاجمه البرتغالي وشقيقه عندما يعود إلى أرض الملعب الأحد في لقاء ودي استعدادي للموسم الجديد ضد مضيفه بريستون من المستوى الثاني (تشامبيونشيب).

وسيعزف نشيد ليفربول "لن تسير وحدك أبدا" قبل انطلاق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت 14:00 بتوقيت غرينتش، وسيضع بريستون إكليلا من الزهور أمام جماهير الفريق الضيف.