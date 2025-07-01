شاهد.. وردة حمراء ورسالة حب من مسنة إلى ميسي في كأس العالم للأندية

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة مسنة ترفع يافطة تتضمن رسالة حب إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي قبل مواجهة باريس سان جيرمان في ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وإضافة إلى اليافطة التي كتب عليها "أنا أحب ميسي" و"العمر مجرد رقم" كانت السيدة المسنة تحمل وردة حمراء لتقدمها إلى قائد منتخب الأرجنتين.

ورغم أن الفيديو لم يظهر إن كان ميسي -الذي كان يجري عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة- استلم الوردة أو تصور مع السيدة المسنة ولكنه ابتسم عندما شاهدها ورد التحية لها.

واكتسح سان جيرمان إنتر ميامي -الأحد الماضي- برباعية نظيفة وتأهل إلى ربع نهائي البطولة العالمية الموسعة لمواجهة بايرن ميونخ.