شاهد.. ميسي يصافح إنريكي ولاعبي سان جيرمان في كأس العالم للأندية

حرص الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان وعدد من لاعبي الفريق على مصافحة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، بعد نهاية مباراة الفريقين بثمن نهائي كأس العالم للأندية.

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وكان الفريق الباريسي سحق نظيره الأميركي برباعية نظيفة وتأهل إلى ربع النهائي لمواجهة بايرن ميونخ الألماني. وانتشرت مقاطع فيديو وصور للاعبي سان جيرمان وهم يتسابقون لمصافحة ميسي زميلهم السابق ومواساته بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها إنتر ميامي في ثمن نهائي البطولة العالمية الموسعة والمقامة في الولايات المتحدة حتى 13 من يوليو/تموز المقبل.