شاهد.. ملاكم يتعرض لصعقة كهربائية أثناء احتفاله بالفوز

نجا ملاكم روسي من الموت بأعجوبة بعد تعرضه لحادث مروع بعد انتهاء نزاله في إحدى الفعاليات المثيرة للجدل في تايلند.

وتعرض الملاكم الروسي إيفان بارشيكوف لصعقة كهربائية قوية بعد أن أمسك مصباح إضاءة قريب من حبال الحلبة، التي صعد إليها احتفالا بانتصاره.

وتسببت الصعقة الكهربائية في سقوط بارشيكوف على الأرض، حيث تجمد وفقد وعيه لثوان قليلة أمام الجماهير المذهولة.

لكن اللافت أن بارشيكوف نهض مباشرة ثم قفز داخل بركة المياه القريبة من محيط الحلبة احتفالا بالفوز.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فرق الطوارئ هرعت لتقديم الإسعاف الأولي لبارشيكوف (29 عاما) وسط مخاوف كبيرة من أن يؤثر ذلك على حياته.

وخضع الملاكم لفحوصات أولية أكدت عدم تعرضه لأي أضرار صحية جانبية.

وعلّق بارشيكوف على فكرة القفز داخل الحلبة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" إذ اعترف أنها "لم تكن فكرة صائبة".