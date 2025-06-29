شاهد.. بوغبا يبكي خلال توقيع عقده مع موناكو الفرنسي

نشرت الحسابات الرسمية لفريق موناكو الفرنسي مقطع فيديو للنجم الفرنسي بول بوغبا خلال توقيعه على عقد انضمام لفريق “الإمارة” بعقد يمتد لعامين.

وفي الفيديو، ظهر بوغبا النجم السابق ليوفنتوس ومانشستر يونايتد والفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018، وهو يبكي بعد أن وضع توقيعه على العقد مع الفريق الفرنسي.

وأعلن موناكو -أمس السبت- تعاقده مع بوغبا في صفقة انتقال مجانية بعقد يمتد لعامين، إذ يتطلع لاعب الوسط لإحياء مسيرته بعد إيقافه بسبب تناول المنشطات.

وحُكم على بوغبا في فبراير/شباط 2024 بالإيقاف لمدة 4 سنوات لتعاطي منشطات تزيد مستوى التستوستيرون، قبل أن تُخفض العقوبة إلى 18 شهرا بعد قبول استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضية.