شاهد.. هكذا بدأ سجال أكونيا ودومفريس المؤسف في كأس العالم للأندية

رصدت كاميرا أحد المشجعين الأحداث المؤسفة التي وقعت بالملعب بعد نهاية مباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد ريفر بليت الأرجنتيني، بكأس العالم للأندية لكرة القدم 2025.

بدأت الأحداث بعد صفارة النهاية مباشرة عندما اندفع ماركوس أكونيا لاعب ريفر بليت تجاه نظيره الهولندي دينزل دومفريس لاعب إنتر ميلان أثناء توجه الأخير إلى ممر اللاعبين بالتزامن مع إلقاء جماهير الفريق الأرجنتيني مقذوفات على الملعب.

وكادت تتطور إلى معركة بين اللاعبين على أرض الملعب لولا تدخل قائد الفريق فرانكو أرماني من جهة، ونيكولا باريلا والمدرب كريستيان كييفو من إنتر للسيطرة على الموقف وتهدئة الأمور، في حين رافق سيباستيانو إسبوزيتو زميله دومفريس إلى غرفة الملابس.

وتغلّب إنتر ميلان فجر الخميس الماضي على ريفر بليت 2-0 في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، وهي النتيجة التي أهلت الفريق الإيطالي إلى الدور التالي كبطل للمجموعة بينما ودّع الفريق الأرجنتيني البطولة.