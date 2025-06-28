شاهد.. فوضى وهجوم على الحكم بعد نهاية مباراة بكأس الأرجنتين

شهدت نهاية إحدى المباريات في كأس الأرجنتين فوضى عارمة، إذ تعرّض الحكم لهجوم من اللاعبين اعتراضا على قرارته خلال اللقاء.

وبلغ فريق بيلغرانو الدور ثمن النهائي من كأس الأرجنتين بعد فوزه المثير على ديفينسوريس دي بيلغرانو 3-2، قبل أن يطارد لاعبو الأخير حكم الساحة سيباستيان مارتينيز بيليغوي احتجاجا منهم على حالات الطرد التي تعرّض لها زملاؤهم خلال المباراة المذكورة، مما أجبر عناصر الأمن على التدخل لحمايته.

وسارت الأمور بشكل طبيعي خلال المباراة منذ بدايتها لتتوتر الأجواء عندما سجّل إزيكييل أغيري الهدف الثاني (2-1) لديفينسوريس دي بيلغرانو، بعد أن رمت جماهير الفريق المنافس زملاءه بالثلج والولّاعات، مما دفع الحكم لطلب ضمانات أمنية لمواصلة اللقاء بعد أن أصابت بعض المقذوفات أهدافها.

بعدها استُكملت المباراة لتشهد نقطة تحوّل جديدة بعد طرد أغيري لحصوله على بطاقة صفراء ثانية كانت مثيرة للجدل، وفق موقع "كلارين" الأرجنتيني.

لاحقا سجل بيلغرانو هدف التعادل (2-2) عبر غابرييل كومبانوتشي ليحتفل زميله نيكولاس فيرنانديز بهدفه بطريقة استفزازية أمام دكة بدلاء ديفينسوريس، مما أشعل غضبهم وتسبب في شجار كبير.

ونال فيرنانديز وأغوستين بينيتيز من ديفينسوريس البطاقة الصفراء الثانية لهما، ليتم طردهما من الملعب.

واستغل لاعبو بيلغرانو المساحات بشكل أفضل من نظرائهم في ديفينسوريس، ليسجلوا الهدف الثالث من ركنية ارتقى لها توبياس أوستشيغا وحوّلها برأسه إلى الشباك مهديا فريقه الانتصار (3-2).

بعد الهدف اتسمت المباراة بالتدخلات الخشنة حتى صفارة النهاية التي أعقبها هجوم جماعي من لاعبي ديفينسوريس على الحكم في وقت كان فيه لاعبو بيلغرانو يحتفلون بالتأهل.

ورغم عدم الكشف عن تقرير الحكم بيليغوي، فإن الموقع ذاته أشار إلى أن بعض لاعبي ديفينسوريس سيتعرضون "بالتأكيد" لعقوبات تأديبية من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.