شاهد.. حارس الأرجنتين بمونديال 1990 يعيد تمثيل صده لركلة جزاء حاسمة

أعاد الحارس الأرجنتيني سيرجيو غويكوتشيا تمثيل تصديه لركلة الجزاء التي تصدى لها ضد منتخب إيطاليا في نهائيات كأس العالم 1990.

وأظهر فيديو على منصة "إكس" حارس مرمى منتخب الأرجنتين السابق في حديقة بيته يتصدى لركلة جزاء في نصف النهائي ضد إيطاليا المضيفة، ويحتفل بالتأهل إلى المباراة النهائية.

وفازت الأرجنتين على إيطاليا بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وفي 3 يوليو/تموز المقبل سيحتفل غويكوتشيا بمرور 35 عاما على تصديه التاريخي لركلتي جزاء روبرتو دونادوني وركلة سيرينا الحاسمة ليقود منتخب راقصي التانغو إلى الدور النهائي ويصبح نجم كأس العالم في تلك الليلة.

في الأصل لم يكن غويكوتشيا سوى الحارس الثالث للأرجنتين في مونديال 1990، لكن الصدفة لعبت دورها عندما انسحب الحارس لويس إيسلاس من الفريق قبل البطولة مباشرة احتجاجا على عدم منحه القميص رقم 1، ثم تعرض الحارس بومبيدو لكسر في ساقه اليمنى.

الجدير بالذكر أن الأرجنتين بقيادة الأسطورة الراحلة دييغو مارادونا خسرت النهائي 0-1 أمام ألمانيا الغربية، وسجل الهدف الوحيد أندرياس بريمه.