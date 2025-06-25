شاهد.. ميسي في 38 عاما يتلاعب بلاعبين أصغر منه بسنوات

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي من مباراة فريقه ضد بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ورغم وصوله إلى سن الـ38، فإن "البولغا" لا يزال يتلاعب بلاعبين أصغر منه بأكثر من 10 سنوات ويستلم الكرة بعيدا عن منطقة الجزاء ويراوغ لاعبين ويشن الهجمات وينسق اللعب ويقدم التمريرات الحاسمة.

وسجل ميسي هدفا واحدا في 3 مباريات بدور المجموعات، جاء من ركلة حرة في مرمى بورتو، وكان السبب في تحقيق فريقه أول انتصار بالبطولة العالمية والتأهل إلى ثمن النهائي لمواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان.

كما فاز ميسي في تلك المباراة بجائزة أفضل لاعب.