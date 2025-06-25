شاهد.. جماهير الترجي التونسي تهتف دعما لفلسطين في كأس العالم للأندية

فرضت جماهير الترجي التونسي نفسها نجمة كأس العالم للأندية بعدما احتشدت بعشرات آلاف لمؤازرة فريقها في مواجهة تشلسي الإنجليزي في آخر مرحلة بدوري المجموعات من البطولة العالمية المقامة بالولايات المتحدة.

ورغم خسارة "شيخ الأندية التونسية" بثلاثية نظيفة وخروجه من البطولة، فإن الأجواء التي صنعتها الجماهير، وهتافها لفلسطين خاصة، كان حدثا بحد ذاته.

وهتفت الجماهير داخل الملعب وخارجه "الحرية لفلسطين".

وتقاطرت جماهير الترجي إلى ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" قبل ساعات من انطلاق المباراة، لكن اللاعبين خيبوا آمال الجماهير ولم يستطيعوا مجاراة "البلوز" وتحقيق نتيجة إيجابية أمامهم.

وحصد الترجي 3 نقاط محتلا المركز الثالث في المجموعة الرابعة من فوز وخسارتين.