شاهد.. ميسي غاضب بعد تعادل إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان ينتظر هدية في عيده الـ38 وهي فوز فريقه إنتر ميامي على بالميراس في كأس العالم للأندية لكن ظنه خاب لأن المباراة انتهت بالتعادل 2-2.

وكان إنتر ميامي متقدما بهدفين دون رد حتى الدقيقة الـ80 في المباراة التي جمعت الفريقين في دور المجموعات بالبطولة العالمية الموسعة التي تقام حاليا في الولايات المتحدة.

غير أن الفريق البرازيلي استطاع أن يسجل هدفين في الدقيقة 80 و87 لينتزع المركز الأول في المجموعة الأولى ويتجنب مواجهة باريس سان جيرمان بثمن النهائي ويلاقي مواطنه بوتافوغو في الأدوار الإقصائية.

وبعد نهاية المباراة، شوهد ميسي غاضب لعدم استطاعة فريقه من المحافظة على تقدمه وتجنبه مواجهة سان جيرمان فريق ميسي السابق.