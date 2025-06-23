شاهد.. هكذا حقق ريال مدريد فوزه الأول في كأس العالم للأندية

حقق ريال مدريد الإسباني فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو على حساب باتشوكا المكسيكي 3-1 في كأس العالم للأندية رغم إكماله اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى.

حقق ريال مدريد الإسباني فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو على حساب باتشوكا المكسيكي 3-1 في كأس العالم للأندية رغم إكماله اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى.

وعلى ملعب "بانك أوف أميركا" في تشارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، جدد ريال، الفائز باللقب 5 مرات قياسية في الصيغة القديمة، تفوقه على باتشوكا الذي خسر أمام النادي الملكي بثلاثية نظيفة في نهائي كأس إنتركونتيننتال في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليحقق انتصاره الأول في البطولة، بعدما تعادل مع الهلال السعودي في المباراة الافتتاحية 1-1 في لقاء أضاع في ثوانيه الأخيرة ركلة جزاء.

المحلل الرياضي للجزيرة نت عادل خلو يشرح أسباب انتصار "الملكي" رغم النقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة الـ7.