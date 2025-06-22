شاهد.. لامين جمال ونيمار يلعبان الكرة الطائرة بالقدم

يمضي النجم الإسباني لامين جمال لاعب برشلونة إجازته الصيفية في البرازيل ويبدو أنه من الصور والفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل مستمتع بها.

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وهذا الاستمتاع لا يأتي فقط من جمال شواطئ البرازيل ولعبه كرة القدم هناك مع الأطفال في إحدى مدن الصفيح (فافيلا)، بل أيضا بسبب لقائه بقدوته النجم البرازيلي نيمار. والتقى لامين جمال بالنجم السابق للبرسا ومهاجم سانتوس الحالي، في منزله بمدينة ريو دي جانيرو، وشارك النجمان متابعيهما صورا وفيديوهات تظهرهما يلعبان الكرة الطائرة بالقدم على الشاطئ ويتبادلان القمصان ويسبحان سويا.