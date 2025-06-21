شاهد.. بطل في الفنون القتالية المختلطة يتدرب في فرن لأكثر من ساعة

قدّم المصارع إيليا توبوريا لمحة عن تفاصيل معسكره التدريبي استعدادا لمواجهة منافسه الشرس تشارلز أوليفيرا على لقب الوزن الخفيف في بطولة “يو إف سي” لفنون القتال المختلطة.

وفي فيلمه الوثائقي سيعرض في لاس فيغاس بعد أسبوع من مواجهة أوليفيرا في يو إف سي 317، كشف البطل الإسباني (16-0) عن بعض تفاصيل استعداداته للنزال الناري المرتقب ضد البرازيلي أوليفيرا (16-0) على لقب الوزن الخفيف.

ووصل الـ"ماتادور" مع فريقه إلى لاس فيغاس في العاشر من يونيو/حزيران الجاري لبدء عملية التكيف مع البيئة (درجة الحرارة، النوم، فارق التوقيت، الرطوبة، الماء، التغذية).

ويستمر توبوريا في التحضيرات لخوض النزال السبت المقبل الموافق 28 يونيو/حزيران الجاري في صالة تي موبايل أرينا في بارادايس، نيفادا، وينطلق حوالي الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ومع اقتراب أسبوع النزال، يعاني الإسباني-الجورجي أشد المعاناة ويواجه معركة مع نفسه ألا وهي خسارة الوزن لذلك يجب أن يفقد 6-7 كيلوغرامات خلال الأيام القليلة القادمة.

ولتحقيق أهدافه يخضع توبوريا لتدريبات قاسية ويعرض نفسه لـ"درجات الحرارة القصوى" إلى جانب تقييد تناول الماء والكربوهيدرات.

ويقول المدرب خيسوس غالو من معهد "يو إف سي" للأداء في لاس فيغاس، حيث يعسكر توبوريا وفريقه: "الحرارة 40 درجة، من المستحيل أن أكون هنا.. لكن إيليا يتدرب في درجات حرارة مرتفعة للغاية".

يدخل توبوريا برفقة شقيقه ألكسندر وأعضاء آخرين من فريقه خيمة تُشبه في الواقع ساونا متنقلة ويبدؤون بالتدريبات على دراجات ثابتة في جو حار جدا"، وفق ما يقول غالو.

وأكد توبوريا أنه يتدرب لمدة ساعة وربع في سونا شبيهة بفرن درجة حرارته مرتفعة بالإضافة إلى الرطوبة العالية، كما يُوضّح توبوريا، مُشيرا إلى أن العملية تتكرر يوميا.

ويزداد الأمر صعوبة عندما يضطر المصارع إلى الجمع بين تدريبه بأقصى كثافة وخفض وزنه وجميع التزامات أسبوع النزال: المقابلات، وجلسات التصوير، والمؤتمرات الصحفية.