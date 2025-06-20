شاهد.. ترامب للاعبي يوفنتوس: هل تقبلون بوجود نساء في فريقكم؟

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاعبي يوفنتوس بسؤال غير متوقع خلال استقباله في المكتب البيضاوي وفدا من الفريق الإيطالي، على هامش مشاركته في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وظهر ترامب جالسا في مكتبه ويقف خلفه وفد من يوفنتوس ضمّ المالك جون إلكان، والمدرب إيغور تيودور، والرئيس التنفيذي ماوريتسيو سكانافينو، والمدير العام داميان كومولي، ومدير الإستراتيجية جورجيو كيليني.

كما شمل الوفد 6 لاعبين، هم الثنائي الأميركي وستون ماكيني وتيموثي ويا، والثنائي الإيطالي مانويل لوكاتيلي وفيدريكو غاتي، والصربي دوشان فلاهوفيتش، والهولندي تيون كووبميينيرز.

وقدّم الإيطاليون -برفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو- لترامب قميص يوفنتوس الذي يحمل الرقم 47، قبل ساعات فقط من خوض الفريق مباراته الأولى في كأس العالم للأندية أمام العين الإماراتي، التي فاز فيها بنتيجة 4-0.

وأظهر مقطع فيديو -انتشر على نطاق واسع- ترامب وهو يسأل لاعبي يوفنتوس: "هل تقبلون بلعب النساء في فريقكم؟"، وعندما أجاب المدير العام كومولي بأن "اليوفي" لديه بالفعل فريق نسائي، وهو فريق جيد جدا، ردّ ترامب: "بالتأكيد، وأظن أنكم لن تقبلوا بلعبهن معكم! حسنا، أرى أنكم دبلوماسيون".

وقبل ذلك، استفسر ترامب من إنفانتينو عن وجود الجماهير في مدرجات ملعب "أودي فيلد" في واشنطن، قائلا: "لقد نفدت جميع التذاكر، أليس كذلك؟".

وكان من اللافت أيضا خلال الاستقبال حديث ترامب بإسهاب عن الأزمة التي اندلعت عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، وردّ الأخيرة بقصف مدن إسرائيلية، إذ سأله الصحفيون عن احتمال مشاركة الولايات المتحدة في هذه الحرب، فأجاب بقوله: "لم أقرر بعد إن كنا سنهاجم إيران. قد يحدث تغيير في النظام، سنرى".