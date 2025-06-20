شاهد.. هدف ميسي الاستثنائي في كأس العالم للأندية بكرة القدم

في الدقيقة الـ54 من مباراة إنتر ميامي وبورتو البرتغالي في الجولة الثانية في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية، انبرى ميسي لركلة من على بعد نحو 30 مترا، فسددها بطريقة غير مسبوقة.

ومنح ميسي هدف الفوز 2-1 والنقاط الثلاث لفريقه الأميركي الذي اقترب خطوة من ثمن نهائي البطولة العالمية الموسعة.

وتقدم بورتو في الدقيقة الثامنة عن طريق سامو أمورديون من ضربة جزاء، قبل أن يدرك تيلاسكو سيجوفيا التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة الـ47.

وفي الدقيقة 54 سجل ميسي الهدف الثاني للفريق الأمريكي، وهو هدفه الـ50 في مسيرته مع الفريق.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 4 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأولى بدون أهداف مع الأهلي المصري، ليتشارك الصدارة مع بالميراس البرازيلي، فيما تجمد رصيد بورتو البرتغالي عند نقطة واحدة فقط.

ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميامي مع بالميراس في الجولة المقبلة، التي تشهد مواجهة أخرى بين الأهلي المصري وبورتو.