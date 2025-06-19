شاهد.. بطاقة غريبة أشهرها حكم مباراة بنفيكا وبوكا عند طرد لاعب في كأس العالم للأندية

شهدت مباراة بنفيكا البرتغالي وبوكا جونيورز الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية، لقطة طريفة كان بطلها الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس.

وانتهت المواجهة المثيرة بين الفريقين الأوروبي والأميركي الجنوبي على ملعب "هارد روك" في فلوريدا بتعادل مثير 2-2 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وتقدم بوكا بهدفين نظيفين عن طريق ميغيل ميرينشال ورودريغو باتاليا، قبل أن يدرك بنفيكا التعادل بفضل هدفي الثنائي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتاميندي.

وأشهر الحكم راموس خلال المباراة 3 بطاقات حمراء لكل من أندير هيريرا وخورخي فيغال من بوكا جونيورز، وأندريا بيلوتي من بنفيكا.

لكن مشهد طرد فيغال في الدقائق الأخيرة كان الأكثر لفتا للانتباه بعدما بدأ الحكم مرتبكا لحظة رفع البطاقة الحمراء للاعب الأرجنتيني، إذ لوّح معها بورقة أخرى، كانت محط اهتمام كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتضح بشكل جلي طبيعة الورقة التي أظهرها الحكم مع البطاقة الحمراء، لكن صحيفة "ذا صن" البريطانية أشارت إلى أنها قد تكون بطاقة لعب أو ربما ورقة نقدية، أو بطاقة تحمل رمزا دينيا مشهورا في المكسيك، في حين علق أحد المغردين مازحا "ربما تكون بطاقة الدخول إلى غرفة الحكم في الفندق".