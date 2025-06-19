شاهد.. غوارديولا يكشف أسباب الحروب الكثيرة في العالم

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن الحروب الكثيرة التي نشهدها من حولنا، تنشب دائمًا لأننا نعتقد أننا أفضل من الآخرين.

ووجه المدرب "الفيلسوف" رسالة إنسانية خلال كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن وهم التفوق العرقي أو الوطني هو السبب الجذري لمعظم الحروب في العالم.

وأضاف غوارديولا أن "لا أحد يختار وطنه أو لون بشرته، لكن يمكننا جميعًا أن نختار الاحترام"، مشيرًا إلى أن كرة القدم تمثل فرصة لتوحيد الشعوب".

وختم أن "التعليم هو السبيل الوحيد لإنقاذ العالم من الانقسام والكراهية".

وكان مانشستر سيتي هزم الوداد المغربي بهدفين دون رد في أولى مباريات الفريقين بكأس العالم للأندية.