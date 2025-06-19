شاهد.. حكم يطبق قانونا جديدا لأول مرة بكأس العالم للأندية

شهدت مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، تطبيق الحكم قانونا جديدا يُعمل به للمرة الأولى في التاريخ.

وفاز صن داونز على نظيره أولسان هيونداي بهدف دون رد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، التي تضم أيضا بوروسيا دورتموند الألماني وفلومينينسي البرازيلي، اللذين تعادلا بدون أهداف.

وعند الدقيقة 84 من المباراة، احتسب الحكم الفرنسي كليمون توربان، ركلة ركنية لصالح أولسان، بعد أن احتفظ حارس صن داونز، رونوين ويليامز، بالكرة بين يديه لمدة 8 ثوانٍ، متجاوزا بذلك الحد المسموح به وفقا للقانون الجديد.

ويُستبدل القانون الجديد بالقانون السابق، الذي كان يمنح حراس المرمى 6 ثوانٍ لرمي الكرة أو تُحتسب ضدهم ركلة حرة غير مباشرة.

وبموجب القانون الجديد، يتم تنبيه حراس المرمى بعد مرور 5 ثوان، من قبل الحكم الذي سيبدأ العد التنازلي بأصابع يده، وفي حال مرور 8 ثوان على احتفاظ الحارس بالكرة، تُحتسب ركلة ركنية.