شاهد.. هدف راموس في إنتر ميلان بعد ارتقاء مذهل

خطف المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس الأضواء في مباراة فريقه مونتيري المكسيكي ضد إنتر ميلان الإيطالي، في مستهل مشاركة الفريقين في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل راموس (39 عاما) هدف التقدم لمونتيري في الدقيقة 25 بضربة رأسية متقنة بعد ارتقاء رائع، متفوقا على جميع مدافعي إنتر ميلان، قبل أن يدرك الأخير هدف التعادل في الدقيقة 42 عبر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وبخلاف الهدف، تألق راموس بشكل لافت خلال المباراة وقام بدوره الدفاعي على الوجه الأكمل، ليحصد جائزة رجل المباراة متفوقا على جميع نجوم الفريقين.

وأصبح راموس أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية، بعمر 39 عاما وشهرين و18 يوما.

وتفوّق قائد ريال مدريد السابق بذلك على النجم الأرجنتيني خافيير زانيتي، الذي كان يحمل الرقم القياسي سابقا بعدما سجّل بعمر 37 عاما و127 يوما.

ويحتل المركزين الثالث والرابع أرجنتينيان آخران، هما نيكولاس أوتاميندي (37 عاما و125 يومًا) وأنخيل دي ماريا (37 عاما و123 يوما)، فيما يأتي الفرنسي كريم بنزيمة في المركز الخامس (35 عاما و361 يوما).