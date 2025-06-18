شاهد.. اعتقال لاعب خلال مباراة فريقه بتهمة الشروع بالقتل

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على لاعب كرة قدم من الدرجة الثانية وُجهت له تهمة محاولة القتل العمد باستخدام سلاح ناري.

ووقعت الحادثة الأحد الماضي، حين ذهب ديلان سانتياغو فيرغارا -لاعب ريال بيلار- لمشاهدة مباراة فريقه ضد كومونيكاسيونيس كلوب ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الأرجنتيني.

وكان فيرغارا (25 عاما) يخضع لمراقبة الشرطة بعد صدور أمر بالبحث والقبض عليه لتورطه في جريمة قتل عمد.

واعتقلت الشرطة فيرغارا في أثناء محاولته الدخول إلى ملعب ألفريدو راموس رفقة أصدقائه، بعد أن تم التعرف عليه عبر نظام المنصة الآمنة.

وقدم اللاعب بطاقة الهوية الشخصية على إحدى البوابات، وعند تمريرها عبر جهاز المسح الخاص بنظام الرقابة الأمنية المستخدم في الفعاليات الرياضية، تعرفت عليه الشرطة واعتقلته على الفور.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فيرغارا كان مطلوبا للشرطة -منذ 28 يناير/كانون الثاني الماضي- لتورطه في قضية تتعلق بحادث عنف يتم التحقيق فيه على خلفية محاولة قتل باستخدام سلاح ناري.