هكذا تحول ميسي من لاعب خجول إلى قائد مشاكس

كان لافتا رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب “التانغو”، مصافحة خاميس رودريغيز قائد منتخب كولومبيا قبل انطلاق مباراة المنتخبين في تصفيات مونديال 2026 ومعاتبته بعدها.

ويعود السبب إلى أن النجم السابق لريال مدريد قال في تصريح قبل شهر أنه "لم نفز بكوبا أميركا بسبب أمور خارجية، الحكم فضّل الأرجنتين".

وهذه ليست المشاحنة الأولى بين ميسي ولاعب أو حكم، إذ سبقته الكثير من المشاحنات والصدامات بينه وبين اللاعبين والحكام.

وفي هذا الفيديو نجيب عن سؤال: ما الذي حول هذا العبقري الخجول إلى قائد مشاكس؟