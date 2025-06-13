هكذا تحول ميسي من لاعب خجول إلى قائد مشاكس

كان لافتا رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب “التانغو” مصافحة خاميس رودريغيز قائد منتخب كولومبيا قبيل انطلاق مباراة المنتخبين في تصفيات مونديال 2026 ومعاتبته بعدها.

ويعود ذلك إلى أن رودريغيز -النجم السابق لريال مدريد- قال في تصريح قبل شهر إنه "لم نفز بكوبا أميركا بسبب أمور خارجية، الحكم فضّل الأرجنتين".

وهذه ليست المشاحنة الأولى بين ميسي ولاعب أو حكم، إذ سبقتها كثير من المشاحنات والصدامات بينه وبين اللاعبين والحكام.

وفي هذا الفيديو، نجيب عن سؤال: ما الذي حول هذا العبقري الخجول إلى قائد مشاكس؟