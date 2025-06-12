شاهد.. تدريبات قاسية لراموس تحضيرا للمشاركة في كأس العالم للأندية

يكثف النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد فريق مونتيري المكسيكي تدريباته للمشاركة في فريقه في كأس العالم للأندية التي تنطلق الأحد المقبل في الولايات المتحدة.

وأعلن مدرب مونتيري، دومينيك تورينت، أن راموس سيكون جاهزا للعودة مع الفريق في البطولة العالمية بعد تعافيه التام من الإصابة العضلية التي أبعدته مؤخرًا عن الملاعب.

وفي مؤتمر صحفي أوضح تورنيت "كان علينا الاعتناء بسيرخيو لأنه كان يعاني من إصابة خطيرة ولم يتمكن من المشاركة في المباراة الأخيرة من المرحلة النهائية (ربع النهائي من مرحلة إياب الدوري المكسيكي كلاوسورا 2025) أمام تولوكا، وهو الآن مستعد تمامًا للمباراة التالية".

ويخوض مونتيري منافسات كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الخامسة، التي تُعد من بين أقوى مجموعات البطولة، إذ تضم إلى جانبه كلًا من إنتر الإيطالي، وريفر بليت الأرجنتيني، وأوراوا ريد دايموندز الياباني.

ولم يشارك راموس، البالغ من العمر 39 عاما، في أي مباراة رسمية مع مونتيري منذ 20 أبريل/نيسان بسبب إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب، بل تسببت في غيابه عن المرحلة النهائية من البطولة المكسيكية.