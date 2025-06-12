الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بكأس العالم للأندية بكرة القدم

توقع الذكاء الصناعي الفائز بلقب كأس العالم للأندية بكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة بين 15 يونيو/حزيران الجاري حتى 13 يوليو/تموز المقبل في 12 ملعبا بـ11 مدينة أميركية.

توقع الذكاء الصناعي الفائز بلقب كأس العالم للأندية بكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة بين 15 يونيو/حزيران الجاري حتى 13 يوليو/تموز المقبل في 12 ملعبا بـ11 مدينة أميركية.

ورشح الكمبيوتر الخارض لشركة "أوبتا" المتخصصة بإحصاءات وبيانات اللاعبين والذي يعتمد على تقنية الذكاء الصناعي باريس سان جيرمان للفوز بلقب البطولة العالمية بنسختها الموسعة.

وكان سان جيرمان توج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد سحقه لإنتر ميلان في النهائي بخماسية نظيفة.

وتقام البطولة بنظام جديد بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى، ويواجه إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فريق الأهلي المصري في المباراة الافتتاحية فجر الأحد في 15 الشهر الجاري.