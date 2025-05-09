جهود إعادة إعمار مطار صنعاء بعد القصف الإسرائيلي

تعمل فرق الطوارئ على مدار الساعة لإعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي الذي تحول إلى أنقاض جراء الغارات الإسرائيلية المتتالية.

وتقدر الخسائر المادية بنحو 500 مليون دولار، شملت تدمير 7 طائرات مدنية، ويمثل المطار -الذي يعد نافذة لـ70% من سكان اليمن على العالم- شريانا حيويا لدخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية للبلاد.

وتعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها المطار عن الخدمة منذ تأسيسه قبل 50 عاما، مما يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها اليمن.

تقرير: نبيل اليوسفي