توتر غير مسبوق في العلاقات الأميركية-الإسرائيلية

شهدت العلاقات بين واشنطن وتل أبيب توترا متصاعدا، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) دون استشارة إسرائيل، وتأكيد السفير الأميركي أن بلاده “لا تحتاج إذنا من أحد”

وأفادت مصادر إسرائيلية أن الإدارة الأميركية ترى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيما يفتقر للخطة في ملفات إيران واليمن وقطاع غزة، في حين يعبر البيت الأبيض عن نفاد صبره على حكومة إسرائيل.

وفي مؤشر واضح على الأزمة، أكد نتنياهو أن إسرائيل "ستدافع عن نفسها بنفسها" سواء انضم إليها الحلفاء الأميركيون أو لم ينضموا.

تقرير: محمد خيري