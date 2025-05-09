الاتحاد الأوروبي يدعو إلى رفع الحصار عن غزة ويرفض التهجير القسري

أجمعت الدول الأوروبية على عدم إمكانية استمرار الأوضاع الحالية في غزة، مطالبة إسرائيل برفع الحصار فورا.

وأكد وزراء خارجية الاتحاد، خلال اجتماعهم، رفضهم أي محاولات إعادة احتلال القطاع أو إجراء تغييرات ديمغرافية، بما في ذلك التهجير القسري للفلسطينيين.

وشهد الاجتماع نقاشات حول ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بطلب من هولندا، فيما دعا بعض المسؤولين إلى اتخاذ موقف أوروبي موحّد يتماثل مع الموقف من أوكرانيا.

تقرير: عبد الله الشامي