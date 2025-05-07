هجوم بمسيرة يستهدف أماكن متفرقة في بورتسودان

قصفت مسيّرات مستودعات للوقود في ميناء ومطار بورتسودان، وقالت شركة الكهرباء إن مسيرة استهدفت محطة بورتسودان التحويلية، مما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي في المدينة.

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هذا وتتعرض مدينة بورتسودان منذ 4 أيام لهجمات بالطيران المسير التابع لقوات الدعم السريع، طالت مطار بورتسودان ومحطة كهرباء تحويلية ومستودعات للنفط في محيط الميناء الجنوبي وجنوب المدينة، فضلا عن فندق وسط بورتسودان. مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد رصد الأوضاع وأعد هذا التقرير.

المصدر : الجزيرة